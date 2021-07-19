السايح: تاريخ 24 ديسمبر أصبح رمزا لضمان مستقبل ‏ليبيا

كشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن المفوضية لا تستطيع إقامة العملية الانتخابية في أراضٍ أجنبية، ما لم تتحصل على تصريح وتشريع بقانون رسمي.
السايح، وفي تصريحات متلفزة، أكد أن عملية تحديث سجل الناخبين، تستهدف كل مواطن من لم يسجل في العمليات الانتخابية السابقة.
وأوضح بقوله إن من تم تسجيل اسمه في الانتخابات السابقة لا داعي لأن يسجل مرة أخرى، مضيفا بقوله “كل ناخب لم يبادر لاستلام بطاقة الانتخاب لن يتمكن من المشاركة في العملية الانتخابية، وكل من تم تسجيل اسمه في الانتخابات السابقة يستطيع أن يشارك في الانتخابات المقبلة”.
وحدد السايح حلقتين مفقودتين في العملية الانتخابية الجاري تحضيرها حاليا، وتمثلت تلك الأولى منها في مسألة التوعية وأهميتها في المسار الانتخابي ودور الجمعيات والمنظمات المستقلة والأهلية والمؤسسات المدنية المستقلة.
ورأى السايح أن منظمات المجتمع المدني ضعيفة، ولا تمتلك الإمكانيات اللازمة، لتأدية واجبها التوعوي بشأن العملية الانتخابية المرتقبة في 24 ديسمبر.
وأشار إلى أن الحلقة الثانية المفقودة، هي دور الأحزاب، الذي وصفه بأنه “دور غائب” في العملية الانتخابية، والذي يمثل حلقة مفقودة أثرت على إقبال الناخبين، ويرى أن دور الأحزاب يفترض أن يكون من خلال الربط بين الإدارة الانتخابية والناخب.
وشدد السائح على أن المفوضية لن تتخلى عن الليبيين ورغبتهم في إقامة انتخابات 24 ديسمبر ضمن المسار الديمقراطي الذي أجمعوا عليه، لافتا إلى أن “تاريخ 24 ديسمبر أصبح رمزا لضمان مستقبل ليبيا”.
ودعا السايح إلى ضرورة مشاركة الليبيين في الانتخابات يوم 24 ديسمبر، لأنها بمثابة تقرير لمصير البلاد، مؤكدا أن المفوضية أدرجت يوم السبت في سجل الناخبين 35 ألف ناخب جديد.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك