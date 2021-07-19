السايح: تاريخ 24 ديسمبر أصبح رمزا لضمان مستقبل ‏ليبيا

كشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن ‏المفوضية لا تستطيع إقامة العملية الانتخابية في أراضٍ أجنبية، ما ‏لم تتحصل على تصريح وتشريع بقانون رسمي.‏

السايح، وفي تصريحات متلفزة، أكد أن ‏عملية تحديث سجل الناخبين، تستهدف كل مواطن من لم يسجل في ‏العمليات الانتخابية السابقة‎.‎

وأوضح بقوله إن من تم تسجيل اسمه في الانتخابات السابقة لا ‏داعي لأن يسجل مرة أخرى، مضيفا بقوله “كل ناخب لم يبادر ‏لاستلام بطاقة الانتخاب لن يتمكن من المشاركة في العملية ‏الانتخابية، وكل من تم تسجيل اسمه في الانتخابات السابقة يستطيع ‏أن يشارك في الانتخابات المقبلة”.‏

وحدد السايح حلقتين مفقودتين في العملية الانتخابية الجاري ‏تحضيرها حاليا، وتمثلت تلك الأولى منها في مسألة التوعية ‏وأهميتها في المسار الانتخابي ودور الجمعيات والمنظمات المستقلة ‏والأهلية والمؤسسات المدنية المستقلة.‏

ورأى السايح أن منظمات المجتمع المدني ضعيفة، ولا تمتلك ‏الإمكانيات اللازمة، لتأدية واجبها التوعوي بشأن العملية الانتخابية ‏المرتقبة في 24 ديسمبر‎.‎

وأشار إلى أن الحلقة الثانية المفقودة، هي دور الأحزاب، الذي ‏وصفه بأنه “دور غائب” في العملية الانتخابية، والذي يمثل حلقة ‏مفقودة أثرت على إقبال الناخبين، ويرى أن دور الأحزاب يفترض ‏أن يكون من خلال الربط بين الإدارة الانتخابية والناخب‎.‎

وشدد السائح على أن المفوضية لن تتخلى عن الليبيين ورغبتهم في ‏إقامة انتخابات 24 ديسمبر ضمن المسار الديمقراطي الذي أجمعوا ‏عليه، لافتا إلى أن “تاريخ 24 ديسمبر أصبح رمزا لضمان مستقبل ‏ليبيا”.‏

ودعا السايح إلى ضرورة مشاركة الليبيين في الانتخابات يوم 24 ‏ديسمبر، لأنها بمثابة تقرير لمصير البلاد، مؤكدا أن المفوضية ‏أدرجت يوم السبت في سجل الناخبين 35 ألف ناخب جديد.‏

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