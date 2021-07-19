إتلاف 20 مليون قرص مخدر ضبطت في مصراتة

أتلفت إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية كمية كبيرة من الأقراص المخدرة تقدر بنحو 20 مليون قرص.

وضبطت الكمية داخل ميناء ومطار مصراتة، وذلك في عمليات على فترات متعاقبة خلال الأشهر الماضية، نفذها قسم مكافحة التهريب والمخدرات مصراتة بالتعاون مع إدارة المهام الخاصة بالادارة العامة للعمليات الأمنية، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

والأقراص من أنواع مختلفة وهي «ترامادول، وألاريكا، والروج»، وقد حضر عملية الإتلاف رئيس النيابة ومدير الأمن ورئيس قسم مكافحة المخدرات والتهريب مصراتة وأعضاء بالمجلس البلدي مصراتة.

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