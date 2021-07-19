مطار الأبرق : استئناف حركة الطيران وتحديد الموعد

أفادت إدارة مطار الأبرق أن موعد استئناف الرحلات سيتم في غضون أسبوعين وحددته عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى- وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

وأعلنت الإدارة استئناف الرحلات عقب اجتماع عقد الأحد بحضور رؤساء البلديات، والمدير العام لمطار الأبرق، وعضو من مجلس النواب، وعضو مجلس إدارة شركة الخطوط الأفريقية، ومدير العمليات بشركة المناولة بنغازي، فيما تم الاتفاق على تسيير الرحلات عبر “الأفريقية”، من مطار الأبرق ومطار معيتيقة بمدينة طرابلس.

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