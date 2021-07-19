ليبيا الان

مطار الأبرق : استئناف حركة الطيران وتحديد الموعد

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت إدارة مطار الأبرق أن موعد استئناف الرحلات سيتم في غضون أسبوعين وحددته عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى- وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

وأعلنت الإدارة استئناف الرحلات عقب اجتماع عقد الأحد بحضور رؤساء البلديات، والمدير العام لمطار الأبرق، وعضو من مجلس النواب، وعضو مجلس إدارة شركة الخطوط الأفريقية، ومدير العمليات بشركة المناولة بنغازي، فيما تم الاتفاق على تسيير الرحلات عبر “الأفريقية”، من مطار الأبرق ومطار معيتيقة بمدينة طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك