ربيعة أبو راص: المجلس الأعلى للقضاء يشجع على ارتكاب الجرائم  ضد المدنيين

اتهمت عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي ربيعة أبو راص، المجلس الأعلى للقضاء، بالمساهمة في الإفلات من العقاب والتشجيع على ارتكاب الجرائم، على حد زعمها، وقالت إن هذا المجلس يساهم في ارتكاب الفظائع في حق المدنيين والعزل بطلبه الغريب من المجلس الرئاسي، وفي هذه الظروف الأمنية والسياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، حيث لا يوجد سلطة للقانون الليبي ولا للمؤسسات الأمنية والعدلية على أرض الواقع، مؤسسات أمنية وعدلية تعيش نزاع الشرعية على ممارسة دورها وتفعيل أدواتها وتطالب باستبعاد محكمة الجنايات الدولية من القيام بدورها أتجاه الضحايا والمنكوبين في ليبيا الذين أصبح عددهم أكبر من عدد الناجين من الانتهاكات والفضائع والجرائم المسجلة ضد الإنسانية، وفق قولها.

أضافت أبو راص، على حسابها بموقع فيسبوك: “لم نر من الجهات العدلية والقضائية في الدولة الليبية أي خطوات أو مشروع لإصلاح المنظومة الجنائية وادواتها في تحقيق العدل وإنفاذ القانون ومكافحة أنتهاكات حقوق الانسان منظومة صدئة غير قابلة لتطور قرارات لتآكل وزيادة حجم المعاناة وتضاعف وتيرة العنف والجريمة والانتقام” على حد زعمها.