الدبيبة يوجه بمنع «المعايدات» في الوزارات والجهات التابعة لها

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، تعليماته بمنع المعايدات بعد الرجوع إلى العمل من عطلة عيد الأضحى.

وشدد الدبيبة، في خطاب موجه للوزارات والجهات التابعة لها، على ضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية المتخذة بالخصوص، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على الأرواح، بعد تزايد أعداد المصابين.

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