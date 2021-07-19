«دردور»: «أنصار الناقة» مستمرون في تخريب «النهر والكهرباء» بعد أن وهبتهم «فبراير» الحياة

زعم فرج دردور المقيم في تركيا والتي تقدمه قنوات الإخوان بوصفه «باحث ومحلل سياسي»، أن من وصفهم بـ«أنصار الناقة» يقومون بتخريب منظومة النهر الصناعي والكهرباء، تحت سيطرة من أسماهم بـ«مليشيات حفتر»، بحسب ادعائه.

وقال دردور، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “أنصار الناقة وأعداء الإنسان الذين بدلوا ليبيا ووضعوها في خانة التخلف، مازالوا مستمرين في تخريب منظومة النهر وشبكة الكهرباء، تحت سيطرة «مليشيات حفتر»”، على حد زعمه.

وأضاف “يحدث هذا الفساد في الأرض، بعد أن وهبتهم ثورة فبراير الحياة ولم يقض عليهم مثلما فعلوا هم مع معارضي جهلهم وتخلفهم وتشويه ليبيا”.