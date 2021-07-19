«العكروت»: السراج لا يعدو كونه بوبريصاً صغيراً في الفساد أمام تماسيح آخرين

قال محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، إن هناك دعوات منتشرة تطالب بمحاكمة فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق عن فترة توليه رئاسة المجلس والحكومة، وتطلب التحقيق في ثروته وما جمعه خلال تلك الفترة، وزادت الدعوات بعد الإعلان عن حصوله وأسرته على جوازات سفر من دولة أخرى”.

أضاف “العكروت” على حسابه بـ”فيسبوك”: “من حق الناس أن تطلب وتطالب بذلك، لكن على الناس أن تدرك وتعي وتعرف إأن هناك الألاف من السراجين الآخرين، الذين عاثوا فسادا ونهباً وسلباً وتدميراً في البلاد، وما فعلوه في البلاد ولا زالوا يعادل أضعاف أضعاف ما جمعه وفعله السراج “.

وتابع قائلاً: “راجعوا حساباتهم في اسطنبول ودبي ولندن وروما وباريس وجنيف والقاهرة والدوحه والدار البيضاء، بل وصلوا إلى غينيا وجنوب أفريقيا وكوالالمبور، ستجدون شركات كبرى تم تأسيسها، بنوك تغص بملايينهم، محلات ضخمة، السراج لا يعدو كونه بوبريصاً صغيراً أمام هؤلاء التماسيح” على حد وصفه.