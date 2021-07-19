«باشاغا»: بحثت مع «قادة غريان» عوائق بناء «دولة مدنية» تلبي «طموح تضحياتهم»

أكد فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق، في حكومة فايز السراج المنتهية ولايتها، أنه التقى أعيان مدينة غريان وقادة المدينة والمكونات المدنية والعسكرية والشبابية والشرطية، تلبية لدعوتهم، وفقا لقوله.

وقال باشاغا في سلسلة تغريدات له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “تلبية لدعوتهم الكريمة، التقيت أعيان مدينة غريان وقادة المدينة والمكونات المدنية والعسكرية والشبابية والشرطية”.

وأضاف “تباحثنا عددا من القضايا التي تقف عائقًا أمام بناء دولة مدنية تلبي طموح تضحياتهم، وشددنا على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق مشاركة فاعلة في الاستحقاقات الانتخابية”، بحسب وصفه.

وتابع “أكد الحاضرون أهمية التقيد بخارطة الطريق والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة لعلاج حالة الانسداد السياسي وتداخل السلطات وللخروج بالبلاد إلى بر الأمان بعيدًا عن التدخلات الأجنبية”، وفقا لتعبيره.

واستطرد “كل الشكر والعرفان على كريم الدعوة وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وطيب اللقاء الذي وجدناه من أهالي غريان «عاصمة الجبل ومدينة الكرم والجود»”، على حد قوله.