بالصور | ترحيل 140 مهاجرًا غير شرعي من ليبيا إلى مصر

ليبيا – أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ترحيل 140 مهاجرًا غير شرعي مصري عبر مطار معيتيقة الدولي لمطار برج العرب بمدينة الإسكندرية.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن عملية الترحيل تمت في برنامج الترحيل الطوعي، بعد استيفاء كافة الترتيبات والإجراءات القانونية والاحترازية، والتنسيق بين جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ممثلا للوزارة والسفارة المصرية والمنظمة الدولية للهجرة.

وأوضح البيان أن المهاجرين المصريين جرى نقلهم من مركز إيواء أبو رشادة بمدينة غريان والعودة بهم إلى العاصمة طرابلس.

بدورها كشفت الخارجية المصرية إن قائمة المرحلين تشمل 76 مواطنًا كانوا محتجزين بمركز احتجاز في مدينة درج منذ 7 أشهر، و38 من مركز احتجاز أبو رشادة في غريان، و19 من مركز احتجاز طريق السكة، و4 من مركز احتجاز عين زارة، و3 كانوا محتجزين بمركز احتجاز المباني الصناعية منذ أكثر من 3 أشهر.

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