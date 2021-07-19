مدير شركة الكهرباء: التحسن في طرح الأحمال سيبدأ من نوفمبر

أكد المدير العام للشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي أن التحسن في عدد ساعات طرح الأحمال سيبدأ من نوفمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يرتفع إنتاج الطاقة ليصل إلى 7200 ميغاوات.

وأضاف العبدلي في لقاء خاص مع قناة ليبيا الأحرار – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين – ، أنه سيتم إلغاء طرح الأحمال بشكل نهائي في 2022 حال عدم حدوث أي طارئ، معتبرا أن أعمال الصيانة وأداء الشبكة الكهربائية يسيران بوتيرة جيدة وفق تعبيره.

وكان المدير العام للشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، قد أكد في وقت سابق أن الشبكة ستحظى آخر العام بقرابة 1700 ميغاوات، وأضاف أنه في شهر أغسطس ستدخل إلى الشبكة 700 ميغاوات ثم في سبتمبر سيكون لديهم 1300 ميغاوات.

وقال العبدلي إن المفترض من الشبكة أن تغذي أحمالا في حدود 7500 ميغاوات فضلا عن عدم وجود خطوط نقل كافية لنقل هذه الطاقة، مشيرا إلى إرجاعهم مجموعة كبيرة من خطوط النقل إلى العمل وهذا كان له تأثير واضح في فترة الحر الماضية.