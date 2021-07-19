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«الترجمان»: إقرار ميزانية ضخمة للحكومة في مدتها المتبقية أمر مستبعد

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد رئيس «مجموعة العمل الوطني»، خالد الترجمان أن إقرار ميزانية ضخمة بقيمة تزيد على 90 مليار دينار في ظل المدة المتبقية للحكومة وهي أقل من خمسة أشهر بات أمراً مستبعداً إلى حد كبير.

وقال الترجمان في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “أؤيد الاكتفاء بتوفير مخصصات للمفوضية العليا للانتخابات إلى جانب ما أقره البرلمان سابقاً من بند الطوارئ وعدم إقرار أي بنود أخرى بالميزانية المقدمة من الحكومة”.

وأضاف “الحكومة أخفقت في رفع المعاناة عن المواطن رغم كثرة وعود رئيسها بتحسين الأوضاع المعيشية وحل أزمة الكهرباء”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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