عن مقتل درباش.. بعيو: إلى متى نبقى نخاف ونساق لموتنا القهري

استنكر الكاتب الصحفي ورئيس المؤسسة الليبية للإعلام سابقا محمد عمر بعيو، تردي الأوضاع في ليبيا.

وكتب بعيو تدوينة عبر فيسبوك معلقا على واقعة مقتل الفنان هيثم درباش وإصابة أخرين برصاص عشوائي في بنغازي، قائلا :”كان قدراً أن يموت هيثم درباش قتلاً بأيدي مجرمين منفلتين، وكان قهراً أن يموت في زحام البحث عن حقه في دنانير قليلة ليشتري الأُضحية، قاتلهُ معروف وقاهره مكشوف، فإلى متى نبقى نخاف ونُساق إلى موتنا القهري مثل الخِراف”.

وكان الفنان هيثم درباش قد توفي أمس الأحد، نتيجة إصابته بشظايا قذيفة آر بي جي تم إطلاقها خلال حفل زواج في منطقة الليثي ببنغازي.