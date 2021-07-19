تقرير نيجيري: الليبييون غاضبون من وضع بلادهم الذي لم يعرف السلام منذ سقوط النظام السابق

ليبيا – أكد تقرير تحليلي نشره موقع “بانتش” الإخباري النيجيري الناطق بالإنجليزية أن ليبيا لم تعرف السلام منذ عام 2011 بعد إسقاط نظام العقيد الراحل القذافي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن ليبيا تعد اليوم غربية وشرقية وليست واحدة من الناحية العملية، مبينًا أن الانقسام الداخلي معقد بسبب الاصطفافات الأجنبية غير العملية والانتهازيين الفرديين، فضلًا عن انقسام خارجي في مواقف الدول الأوروبية وغير الأوروبية بشأن ليبيا.

وتابع التقرير: إن الحديث عن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من ليبيا سهل من الناحية النظرية؛ لكنه شديد التعقيد من نظيرتها العملية واصفًا تنفيذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها في الـ24 من ديسمبر المقبل، ودعم الترتيب الهش والحفاظ على ثقة الجميع يمثل مهمة جبارة.

وأضاف التقرير: إن معظم الليبيين غاضبون من الوضع برمته ولا يرون أن الانتخابات ستحدث فرقًا لعدم ثقتهم في السلطات ولغياب الدستور الذي يستند عليه تنفيذ الاستحقاقات الانتخابي، في حين يتمنى الأفارقة والعالم نجاح التجربة الليبية في جلب السلام للبلاد لتكون ملهمة لدول أخرى.

ترجمة المرصد – خاص

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