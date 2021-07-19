«الجنائية الدولية»: الأولوية للقضاء الليبي ومطالبة «المجلس الأعلى للقضاء» صحيحة

أكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، أن حديث المجلس الأعلى للقضاء بشأن أولوية القضاء الليبي بالنظر في القضايا، صحيح، مشيرا إلى أن قانون مبدأ التكامل يمنح الأولوية للقضاء الوطني.

وقال العبد الله، في تصريحات صحفية: “إن المحكمة الجنائية محكمة ملاذ أخير، واللجوء إليها ليس شرطاً إن كان لدى القضاء الوطني القدرة أو الإرادة لإجراء ملاحقات جدية”.

وأضاف “عند وجود قضايا مفتوحة أمام المحكمة الجنائية الدولية فإن تفعيل مبدأ التكامل يستوجب طلبًا من محامي الدفاع أو من الدولة المعنية”.

وتابع “عندما يتثبّت قضاة المحكمة الجنائية الدولية من وجود ملاحقات جدية من قضاء قادر، ولديه إرادة على ملاحقة الأشخاص المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، حينها يصدر القضاة قرارهم بوقف القضايا لدى المحكمة إذا توفرت هذه الشروط في قضاء دولة ما”، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي لا توجد طلبات في هذا الشأن، وعليه ستبقى القضايا مفتوحة.