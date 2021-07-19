مفوضية الانتخابات تحذر من حملات “مغرضة” للنيل من سمعتها

أعربت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن أسفها لما تتعرض له من حملات وصفتها بالـ “مغرضة” وأن هدف هذه الحملات بات واضحاً لجميع الليبيين للنيل من سمعتها التي أجمع عليها الليبيون وعرقلة جهودها الرامية لنشر ثقافة الديمقراطية ، ما قد يضعها في مخاطر تناظر العمل الارهابي الذي حدث في 2 مايو 2018 م

كما جاء في بيان المجلس بشأن استحقاق 24 ديسمبر 2021 أنه إذ تهنيء المفوضية العليا للانتخابات الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك فهي تؤكد بأنها السلطة الانتخابية السيادية في الدولة بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته وأن ما تقوم به من عمليات وما تمارسه من أنشطة وما تقدمه من استشارات يأتي في إطار اختصاصاتها ومسؤولياتها التي نظمها قانون إنشائها.

وأكدت المفوضية خلال بيان مجليها على الالتزام في أدائها وانجاز واجباتها بالمباديء والمعايير المتعارف عليها دولياً في تنفيذ العمليات الانتخابية وعلى حرصها لنيل ثقة الشعب والارتقاء بسمعتها من بين مؤسسات الدولة ما يعد هدفها الأسمى وأن الحياد والنزاهة والمصداقية قواعد راسخة في عملها ولن تحيد عن الوفاء بها.

وجددت المفوضية على التمسك في علاقاتها بالجميع وفق القواعد الدستورية والقانونية والمؤسسية النافذة لبناء دولة القانون والمؤسسات ومواقفها تنطلق من مسؤوليتها وشراكتها في بناء اساساتها وقواعدها الديمقراطية من خلال تنفيذها للعمليات الانتخابية التي تحقق أعلى مستويات المعايير الحاكمة.

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