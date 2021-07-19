بحضور القطراني .. وضع حجر الأساس للمركز الوطني لمكافحة مرض السكري بـ”الأبيار”

استقبل عميد بلدية الابيار محمد ربيش القطراني، النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والوفد المرافق له ببلدية الابيار وبحضور مدير مركز السكري الابيار سعد العوامي وذلك لوضع حجر الأساس للمركز الوطني لمكافحة مرض السكري بلدية الابيار.

و أقامت بلدية الابيار احتفالا ترحيبيا بوضع حجر الأساس للمركز مرضى السكري داخل البلدية، وفي كلمة عميد البلدية، رحب بالضيوف النائب الأول لرئيس الحكومة والوفد المرافق له ووزير التخطيط فاخر بوفرنه.

وأبدى دعم البلدية المطلق لهذا المشروع الذي يخدم شريحة كبيرة داخل بلدية وخارجها، حيث يضم هذا المستشفى أكثر من مائة سرير سيقدم خدماته للمواطنين داخل البلدية وخارجها.

وقد أوصى عميد البلدية من الشركة المنفذة بأن تبدأ بإنشاء المركز بعد وضع حجر الأساس دون تعطيل كما حصل بالمشاريع السابقة المتوقفة حتى الآن.

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