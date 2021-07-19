“الداخلية”: قاتلو الفنان هيثم درباش في قبضتنا

أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على مرتكبي جريمة قتل الفنان هيثم درباش، في مدينة بنغازي.

وتمت عملية القبض بعد ساعات من وفاة الفنان وإصابة خمسة آخرين بقذيفة عشوائية، وذلك بتعليمات من وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم.

وتحركت قوة تابعة لتحريات مديرية أمن بنغازي إلى موقع الحادثة، وتوصلت إلى مكان اختباء مُطلِق قذيفة “الآر بي جي” التي أودت بحياة الفنان هيثم درباش، في منطقة الليثي.

وأكدت الوزارة أن المجرمين سيُحالون إلى النيابة العامة، مشيرةً إلى أنها حرصت على عدم عرض أسماء المقبوض عليهم، حفاظًا على سلامة عائلاتهم.

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