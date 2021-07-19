سباق النفوذ.. “تسخين أوروبي” لإرسال مهمة عسكرية إلى ليبيا

نشر موقع “إي يو أوبسيرفر” ما قال إنها وثيقةٌ داخليةٌ صادرةٌ عن وزارة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، مؤرخة بالأول من يوليو؛ مفادها أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تعزيز خطط إرسال مهمة عسكرية إلى ليبيا؛ من أجل التنافس على النفوذ مع القوى الأجنبية، حسب الوثيقة.

الاتحاد الأوروبي؛ أشار في الوثيقة، إلى أن تركيا تُواصل رفض عمليات التفتيش لشحنات الأسلحة المشتبه بها إلى ليبيا، في انتهاك لحظر الأمم المتحدة وأنها تحافظ على وجود عسكري قوي في ليبيا، وتوفر التدريب لقوات مسلحة في غرب ليبيا لا سيما خفر السواحل والبحرية، بعد أن أرسلت قوات إلى ليبيا، العام الماضي.

التقرير؛ رسم صورةً مقلقةً لليبيا بسبب العديد من المقاتلين الأجانب، واستمرار تجارة النفط والأسلحة والبشر، بلا هوادة، حيث أعربت السلطات الليبية عن حاجتها إلى دعم الاتحاد الأوروبي لحدود ليبيا، بما في ذلك الجنوب، وفي حال موافقة السلطات الليبية؛ فقد يفتح ذلك إمكانية الحصول على حقوق التحليق لأصول المراقبة الجوية التابعة للاتحاد الأوروبي فوق الأراضي الليبية في الصحراء الجنوبية.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن الوقت حان لتطبيق جدول زمني تقدمي ومتناسق لرحيل العناصر الأجنبية من الجانبيْن، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وفرنسا مستعدون لبذل المزيد؛ لدعم وتدريب خفر السواحل الليبي.

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