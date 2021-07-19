مفوضية الانتخابات: حملة مغرضة بتسجيلات صوتية وكتابات مجهولة مزورة للتشكيك بمنظومة التسجيل

ليبيا – رصدت المفوضية العليا للانتخابات أمس الأحد تسجيلات صوتية وكتابات مجهولة المصدر تتحدث عن وقائع لا تمت بصلة لإجراءات المفوضية وتنسب إليها، على أنها من الخروقات في منظومة التسجيل.

المفوضية وفي بيان لها نشرته عبر مكتبها الإعلامي قالت: إنه عند الرجوع الى تلك التسجيلات والتحقق من حقيقة مصدرها، تبين أنها مفبركة ومزورة.

ودعت المواطنين المؤهلين للتسجيل إلى عدم الالتفات إلى الحملات المغرضة التي تستهدف إحباط إرادة المواطن الليبي، من خلال بث ونشر الإشاعات وتلفيق المعلومات المضللة حول تنفيذها للعملية الانتخابية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وأكدت المفوضية استعدادها لتقبل ملاحظات المواطنين واستفساراتهم حول كيفية التسجيل أو تغيير مركز التسجيل الذي سجلوا به، وتحديد مراكز النازحين، وكذلك تسهيل عملية تسجيلهم عبر الاتصال بمركز الاتصال والمساعدة على الرقم المجاني 1441 الذي يعمل من الساعة 10 صباحًا إلى غاية 10 ليلًا.

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