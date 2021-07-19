أبو راس: مجموعة من أعضاء البرلمان عملوا على إفشال إقرار الميزانية

ليبيا – اتهمت عضو مجلس النواب المقاطع ربيعة أبو راس مجموعة من أعضاء البرلمان بإفشال إقرار الميزانية.

أبو راس وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الوسط” اللندنية اليوم الإثنين أضافت: “هذه المجموعة كانت واضحة من البداية في السعي لعرقلة المشروع، أما باقي النواب بمن فيهم رئيس المجلس عقيلة صالح، فكانوا حريصين على إقرار الميزانية ودعوا إلى الحوار والتفاوض مرارًا، لتخفيف حدة اعتراضات تلك المجموعة، ولكن من دون جدوى”.

ورأت أن الأمر لا يحتاج لتكهنات حتى لو عقدت جلسة جديدة بعد عطلة العيد لن يتوفر النصاب القانوني، في ظل عدم تحمس النواب لتحمل مشقة وعناء السفر إلى طبرق، والدخول في مناقشات من دون فائدة.

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