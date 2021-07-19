«النيابة العامة»: نباشر التحقيق في واقعة وفاة هيثم درباش بقذيفة «آر بي جي»

أكدت النيابة العامة، اليوم الاثنين، أنها تباشر التحقيق في واقعة وفاة الفنان هيثم درباش وإصابة عدد من المواطنين بمدينة بنغازي.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام: “أسفرت إجراءات التحقيق المجراة بمعرفة نيابة الفويهات الجزئية – بعد الانتهاء من معاينة محل الواقعة والكشف الظاهري على جثمان المتوفى -، على تأكيد أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة مردها فعل اقترفه أحد الأشخاص بإطلاقه لقذيفة انفجرت إثر سقوطها في حي مأهول بالسكان وتسببت الشظايا المنطلقة إثر الانفجار في قتل الموطن هيثم درباش وإلحاق أذى شخصي بعدد من المواطنين”.

وأضاف البيان “تم القبض على مرتكب الفعل وباشرت النيابة العامة إجراء استجوابه وانتهت إلى اتهامه بواقعة القتل وأمرت بحبسه حبسا احتياطيا على ذمة القضية، بينما لازالت التحقيقات حول الواقعة جارية في جوانب أخرى وهي محل متابعة من قبل مكتب لنائب العام حتى إنجازها”.

وكان وكيل وزارة الداخلية، فرج أقعيم العبدلي، قد أعلن أنه تم إلقاء القبض على مُرتكبي جريمة قتل المواطن هيثم درباش وإصابة أخرين بمدينة بنغازي.

وفي بيان رسمي، أوضحت الوزارة، أنطلق أعضاء التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي بعد الرصد ودقة المعلومات لمكان اختباء هؤلاء الأشخاص وتم إلقاء القبض على صاحب حفل الزفاف ومُطلق قذيفتي ال ” أر بي جي ” التي أودت بحياة المواطن وإصابة أخرين في منطقة الليثي.