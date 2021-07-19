النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة وفاة هيثم درباش

أكدت النيابة العامة، اليوم الاثنين، أنها تباشر التحقيق في واقعة وفاة الفنان هيثم درباش وإصابة عدد من المواطنين بمدينة بنغازي.

وقال مكتب النائب العام في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”: “أسفرت إجراءات التحقيق بمعرفة نيابة الفويهات الجزئية – بعد الانتهاء من معاينة محل الواقعة والكشف الظاهري على جثمان المتوفى -، على تأكيد أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة مردها فعل اقترفه أحد الأشخاص بإطلاقه لقذيفة انفجرت إثر سقوطها في حي مأهول بالسكان وتسببت الشظايا المنطلقة إثر الانفجار في قتل الموطن هيثم درباش وإلحاق أذى شخصي بعدد من المواطنين”.

وأضاف البيان “تم القبض على مرتكب الفعل وباشرت النيابة العامة إجراء استجوابه وانتهت إلى اتهامه بواقعة القتل وأمرت بحبسه حبسا احتياطيا على ذمة القضية، بينما لازالت التحقيقات حول الواقعة جارية في جوانب أخرى وهي محل متابعة من قبل مكتب لنائب العام حتى إنجازها”.

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