طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 19 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 19 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث تبقى الأجواء معتدلة على اغلب مناطق شمال ليبيا خاصة على المناطق الساحلية ، بينما تبقي الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر علي بعض المناطق مع احتمال سقوط امطار على سرت.

•الرياح: شمالية إلي شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28- 32) مْ ، وتسجل ما بين (34 -36 ) مْ على مناطق نالوت و القريات وابونجيم.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة علي المنطقة الممتدة من (بنغازي حتي مرتفعات الجبل الأخضر).

•الرياح: شمالية إلي شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

•درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (28- 32) مْ، وما بين (36- 39) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

•الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 42) مْ، وتصل إلى (36) مْ على هون.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

•الرياح: شمالية إلي شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 40) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:14).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:12).

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