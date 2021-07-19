وزارة التربية والتعليم تكشف عن موعد استئناف الدراسة وامتحانات نهاية العام لسنوات النقل

حددت وزارة التربية والتعليم الليبية بحكومة الوحدة الوطنية موعد استئناف الدراسة بعد عيد الأضحى المبارك وكذلك موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل.

وأخطر المركز الوطني للامتحانات، امس الأحد، مراقبات التعليم بأن موعد استئناف الدراسة سيكون يوم 31 يوليو الجاري وامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل ستكون في موعدها المحدد سابقا يوم 7 أغسطس المقبل.

وأوضح المركز في كتابه إلى مراقبات التعليم أن هذا الإجراء يأتي بناء على توصيات اللجنة الاستشارية العلمية بوزارة التربية والتعليم بإيقاف الدراسة لمدة أسبوع بعد إجارة عيد الأضحى المبارك حرصا على سلامة التلاميذ والطلبة.

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