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مباحثات “يونانية- إيطالية” تتناول التطورات في ليبيا

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أنه أجرى مباحثات مع السفيرة الإيطالية لدى أثينا باتريسيا فالسينيلي.

وقال الوزير اليوناني: ناقشنا القضايا الثنائية والإقليمية بين البلدين مع التركيز على التطورات في ليبيا.

يشار إلى أن “ديندياس” كان قد صرّح في وقت سابق، بأن اليونان ستدعم ليبيا على مسار الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام، مؤيدًا دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وقال “ديندياس” أن المطلوب، هو السماح للشعب الليبي بالتعبير عن إرادته في الانتخابات، واليونان ستفعل كل ما في وسعها للمساعدة في هذا الاتجاه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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