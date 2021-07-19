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توقعات طقس ليبيا خلال أيام عيد الأضحى

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في تقريره الدوري حول الوضع الجوي السائد والمتوقع اليوم وخلال اليوميْن القادميْن، أن الأجواء ستبقى معتدلةً على أغلب مناطق شمال البلاد، خاصةً الساحلية مع تكاثر السحب من حين إلى آخر.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على سرت، والمنطقة الممتدة من بنغازي حتى مرتفعات الجبل الأخضر.

ومن المتوقّع أن تسجّل درجات الحرارة على المناطق الساحلية اليوم، ما بين ( 28 – 32 ) مْ ، وما بين ( 36 – 43 ) مْ على مناطق الوسط والجنوب، كما توقّع المركز أن تستمر الأجواء معتدلةً على أغلب مناطق الشمال، حتى نهاية هذا الأسبوع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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