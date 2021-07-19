النيابة العامة توجّه الاتهام بالقتل في واقعة وفاة الفنان “درباش”

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة الفنان هيثم درباش وإصابة عدد من المواطنين بمدينة بنغازي.

وأسفرت إجراءات التحقيق، بمعرفة نيابة الفويهات الجزئية، بعد الانتهاء من معاينة محل الواقعة والكشف الظاهري على جثمان المتوفى، عن التأكد من أن وفاة المجني عليه كانت بسبب قيام أحد الأشخاص بإطلاق قذيفة انفجرت إثر سقوطها في حي مأهول بالسكان.

وقالت النيابة: تسببت الشظايا المنطلقة إثر الانفجار في مقتل المواطن هيثم درباش وإلحاق أذى شخصي بعدد من المواطنين .

وقد تم إلقاء القبض على مرتكب الجريمة، وباشرت النيابة العامة استجوابه وانتهت إلى اتهامه بواقعة القتل، وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، بينما لازالت التحقيقات حول الواقعة جارية في جوانب أخرى، وهي محلّ متابعة من قبل مكتب النائب العام.

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