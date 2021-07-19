نجم: دول المغرب العربي قامت بتحركات مهمة لحل المشكل الليبي

أكد الرئيس السابق للهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة المؤقتة خالد نجم أن دول المغرب العربي قامت بتحركات كبيرة ومهمة وفاعلة لحل المشكل الليبي خصوصا دولتي المغرب وتونس مبينا في حوار مع بوابة إفريقيا الإخبارية أن الأوضاع في ليبيا لم تؤثر على دول المغرب العربي إلا فيما يتعلق باتخاذ احتياطات أمنية خوفا من تسلل الإرهاب.

إلى نص الحوار:

ما أهمية التعاون بين دول المغرب العربي لحل أزماته؟

للتعاون بين دول المغربي العربي في حل أزماتها أهمية كبيرة لما يربط بين هذه الدول من روابط ثقافية وفكرية وبعد جغرافي وروابط اجتماعية كبيرة وبالتالي فإن دور أي دوله من دول المغرب العربي في حل أزمة سيكون إيجابي وينعكس هذا الحل على كل دول الجوار.

برأيك ما ملامح التعاون بين دول المغرب العربي؟

بالنسبة لملامح التعاون بين دول المغرب العربي يشوبها الكثير من الجفاء والتباعد في هذه المرحلة لاسباب عدة منها أمنية ومنها خلافات جيو سياسية.

هل لمستم تحركات فاعلة بين دول المغرب العربي لدعم استقرار ليبيا؟

نعم هناك تحركات سياسية كبيرة ومهمة وفاعلة في حل المشكل الليبي وخصوصا من المملكة المغربية الذي يستضيف العديد من الحوارات واللقاءات والاتفاقات السياسية التي تتم برعايتها كذلك الشقيقة تونس والتي كانت على الدوام خير سند وعون للشعب الليبي والذي كان يلجأ لها في كل أزماته الصحية وكذلك اللجواء الإنساني في أوقات الحرب، وحتى في أوقات الاسترخاء للسياحة وكانت خير داعم للاقتصاد ولم يشعر المواطن الليبي بتاتًا إنه خارج وطنه.

إلى أي مدى أثرت الأوضاع في ليبيا على دول المغرب العربي؟

باستثناء الاحتياطات الأمنية لدول الجوار كتونس والجزائر خوفاً من تسلل الإرهاب للطرفين لم يكن هناك أي تاثير للأزمة الليبية على دول المغرب العربي .

هل يمكن لدول المغرب العربي أن تدعم تونس في المختنقات التي تواجهها؟

نعم يمكن للتكامل المغاربية أن يصنع حزمة من الدعم لدولة تونس لحل المختنقات التي تمر بها في هذه الفترة خصوصا الدعم المادي من دولتي ليبيا والجزائر والإمكانيات اللوجستية من المملكة المغربية .

إلى أي مدى يمكن القول إن الأزمات باتت المفتاح الوحيد للتعاون بين دول المغرب العربي؟

بالعكس ليست الأزمات هي المفتاح الوحيد لتعاون دول المغرب العربي، بل التعاون والتكامل الاقتصادي والفكري والاجتماعي والسياحي والصحي وغيره وكذلك المساهمة السياسية في صناعة جغرافيا سياسية لها دورها وتاثيرها في المنطقة سيكون الداعم للمساهمة في حل كل مشاكل هذه الدول بتفعيل الاتفاقيات المبرمة سابقاً .

برأيك ما أسباب عدم تفعيل اتحاد دول المغرب العربي وما السبيل لتفعيله؟

في حقيقة الأمر فإن السبب الرئيسي في عدم تفعيل اتحاد المغرب العربي هو الأزمة والخلاف بين المغرب والجزائر وهما أكبر دول المغرب العربي والأكثر تأثير.

ما المكاسب التي يمكن تحقيقها في حال تفعيل اتحاد المغرب العربي؟

المكاسب في حالة تفعيل اتحاد المغرب العربي كثيرة كما ذكرت سابقاً، بل سيتعد كونها تكامل على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وسيكون التأثير الإقليمي هو الأهم والكبير لاتحاد المغرب العربي.