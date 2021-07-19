ليبيا الان

في خرق لاتفاق جنيف.. وزارة الدفاع التركية تعلن تدريب المليشيات على “القنص”

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نشرت وزارة الدفاع التركية، على حسابها بموقع فيسبوك اليوم الإثنين صوراً لما قالت إنه “تدريب القوات المسلحة الليبية” في إشارة لمليشيات بركان الغضب.

قالت وزارة الدفاع التركية، إنها تدرب “العناصر الليبية” على القنص، ضمن برنامج تدريبي بموجب الاتفاقية العسكرية الموقعة بين تركيا و”المجلس الرئاسي” السابق.

التدريب التركي لعناصر “بركان الغضب” يخالف اتفاق جنيف ووقف إطلاق النار المبرم العام الماضي، والذي يقضي بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة بما فيها القوات التي تقدم استشارات عسكرية وتدريب عسكري.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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