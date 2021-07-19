كيف استقبل سعر صرف الدينار عيد الأضحى؟

تباينت أسعار صرف الدولار والعملات الدولية الرئيسية في السوقين الرسمية والموازية مع الاستعداد لحلول عيد الأضحى المبارك.

في السوق الرسمية، بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.51 دينار في السوق الرسمية، على ما أعلنت آخر نشرة صادرة عن المصرف المركزي، الخميس. وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.34 دينار، والجنيه الإسترليني 6.25 دينار، والليرة التركية 0.52 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف المركزي. وفيما يخص العملات العربية، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.20 دينار، والدرهم الإماراتي 1.22 دينار، والدينار التونسي 1.61 دينار ليبي.

في السوق الموازية، ارتفع سعر صرف الدولار إلى 5.07 دينار السبت – آخر تداولات ما قبل العيد – مقابل 5.04 دينار مقارنة في تداولات الخميس الماضي بفارق ثلاثة قروش.كما ارتفع سعر صرف اليورو إلى 5.87 دينار مقابل 5.83 دينار، بفارق أربعة قروش حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 6.95 دينار، والليرة التركية عند 0.59 دينار، والدينار التونسي عند 1.81 دينار.

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