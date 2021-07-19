زيدان: على ليبيا مراعاة ظروف تونس بحب واحترام وعطف

قال علي زيدان رئيس الحكومة الأسبق، ومؤسس حزب “نداء القرضابية”، أتمنى على الدولة الليبية أن تراعي تونس الشقيقة والجارة مراعاة خاصة .

وأضاف زيدان في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، قفل منافذ ومطارات الدول في وجه الليبيين وأبواب تونس مشرعة على مصراعيها لليبيين على مختلف انتماءاتهم ولست في حاجة لدليل على ما أقول ينبغي علينا أن نراعي ظروف تونس بود وحب واحترام وعطف .

يذكر أن ليبيا سوف تقدم 12 ألف لتر من الأكسجين الطبي إلى تونس لمواجهة كورونا؛ وقد قال رئيس المجلس البلدي بنقردان التونسية، إن ليبيا ستقدم 12 ألف لتر من الأكسجين الطبي إلى المستشفى الجهوي بالبلدة، موضحا أن شاحنة تونسية في طريقها نحو الأراضي الليبية من أجل جلب الكمية المذكورة إلى تونس.

وأكد رئيس المجلس البلدي بنقردان لمراسل إذاعة «الجوهرة إف إم» المحلية، اليوم الأحد، أنه «تم اليوم وبالتنسيق مع منسق العلاقات التونسية – الليبية تمكين الجهة خلال الساعات المقبلة بكمية من الأوكسيجين تقدر بـ12 ألف لتر.