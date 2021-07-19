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بلدية بني الوليد تعلن ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال مدير الشؤون الطبية بمركز الفلترة ببلدية بني وليد، محمد أبو فارس، لقناة ليبيا إن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعا في أعداد الإصابات بفايروس كورونا داخل البلدية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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