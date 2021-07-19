بلدية بني الوليد تعلن ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس

قال مدير الشؤون الطبية بمركز الفلترة ببلدية بني وليد، محمد أبو فارس، لقناة ليبيا إن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعا في أعداد الإصابات بفايروس كورونا داخل البلدية.

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