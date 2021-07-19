إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف ليبي من العالقين في تونس

أكد رئيس لجنة إجلاء الليبيين العالقين في تونس وسام الإدريسي والقنصل العام الليبي في تونس فاضل القريو إجلاء أكثر من 3آلاف مواطن ليبي من العالقين في تونس.

وبحسب منصة “حكومتنا” أكد الإدريسي وفاضل إجلاء أكثر من 3 آلاف ليبي من العالقين في تونس، ومعالجة أوضاع عدد من المواطنين العالقين هناك.

وتتضمن الإجراءات الحكومية لإجلاء الليبيين في تونس تشكيل لجنة طوارئ في مطار قرطاج تتولى ترحيل الليبيين مع ضرورة حصول الراكب على تحليل PCR مفعوله 24 ساعة وتسيير رحلات جوية إلى طرابلس وبنغازي من مطار قرطاج وتوحيد عمل شركات الخطوط بهدف إجلاء أصحاب التذاكر.