النيابة العامة تعلن نتائج التحقيق في وفاة هيثم درباش

أعلنت النيابة العامة نتائج التحقيقات في وفاة وفاة المواطن هيثم درباش وإصابة عدد من المواطنين بمدينة بنغازي.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن النيابة العامة باشرت التحقيق في الواقعة مؤكدة أن إجراءات التحقيق المجراة بمعرفة نيابة الفويهات الجزئية أسفرت -بعد الانتهاء من معاينة محل الواقعة والكشف الظاهري على جثمان المتوفى – على تأكيد أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة مردها فعل اقترفه أحد الأشخاص بإطلاقه لقذيفة انفجرت إثر سقوطها في حي مأهول بالسكان وتسببت الشظايا المنطلقة إثر الانفجار في قتل الموطن هيثم درباش وإلحاق أذى شخصى بعدد من المواطنيين .

وأكد مكتب النائب العام القبض على مرتكب الفعل ومباشرة النيابة العامة إجراء استجوابه وانتهت إلى اتهامه بواقعة القتل وأمرت بحبسه حبسا احتياطيا على ذمة القضية ، بينما لازالت التحقيقات حول الواقعة جارية في جوانب أخرى وهي محل متابعة من قبل مكتب لنائب العام حتى إنجازها