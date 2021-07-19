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بلدية عتبة تلغي صلاة عيد الأضحى وتغلق المساجد

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أصدر المجلس البلدي وادي عتبة قرارا بإلغاء صلاة عيد الأضحى وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية ومراكز التحفيظ والمساجد لمدة 12 يوما بهدف منع انتشار الوباء داخل نطاق بلدية وادي عتبة بصورة أكبر.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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