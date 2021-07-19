كساد في أسواق بيع الأضاحي بمناطق الجفرة

عيد بأي حال عدت ياعيد … يرى العديد بل أغلب الليبيين بأن الصراع بين البرلمان وحكومة الوحدة الوطنية على إقرار الميزانية انعكس سلبا على حياة المواطن اليومية من ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء وتدني مستوى الخدمات المصرفية وبدء شح الوقود وغاز الطهي وعودة الطوابير الطويلة والازدحام وآخرها وليس باخر ارتفاع أسعار أضاحي العيد، والصدقات غير مكتملة التي قدمتها الحكومة وغيرها من المؤسسات الأخرى لمن أسمتهم الأسر المحتاجة .

وخلال جولتنا في أسواق بيع الأضاحي بمناطق الجفرة لوحظ الارتفاع الملحوظ هذا العام للاسعار حيث يتراوح سعر الاضحية الواحدة بين 1000 دينار و 1500 ومن لديه القدرة هم المحظوظين من الليبيين ولعلهم النواب وأبناء الحكومة الأوفر حظا .. لأن الكثير من الليبيين يترواح مرتبهم الشهري بين 400 و 700 دينار (150 و 80 دولار).

بدأنا جولتنا بلقاء الناشط المدني والمحلل الاقتصادي عزالدين حذيفة الذي تحدث عن الظروف المعيشية وفرحة المواطن ومعاناته قائلا إن المعاناة مازالت مستمرة برغم فرحة الناس بالعيد فالصعوبات المتمثلة في السيولة وضعف المرتبات وتأخرها وغلاء الاسعار وعدم مراقبتها تضاعف هذه المعاناة وأشار إلى أن المنظومة الاقتصادية بالكامل تحتاج إلى عمل كبير من المختصين

وبرغم كل هذا يوجد بعض التأزر بين المواطنين لمساعدة بعضهم البعض معتمدين على أنفسهم أكثر من اعتمادهم على مؤسسات الدولة من خلال الأعمال الإنسانية والخيرية والتطوعية التي غطت جانبا كبيرا من القصور

ودعا حذيفة مجلس النواب والحكومة لزيادة الاهتمام بمعاناة الناس الغائبة عن مكاتبهم وأن يقوموا بواجباتهم تجاه المواطن الذي اختارهم وقدمهم لهذه المهمة ونسيان مصالحهم الشخصية والجهوية والقبلية التي أفرزت هذه الظروف السيئة من الخدمات ومعيشة المواطن والوضع الاقتصادي بشكل عام .

الشاب ماهر عادل مليمدي بائع معدات الذبح والشواء والفحم في سوق مدينة هون .. اشتكى من ارتفاع الأسعار في كل الأمور الحياتية وأشدها قسوة على الموطن عدم توفر السيولة بشكل يحقق احتياجات المواطن من متطلباته اليومية وخصوصا في المناسبات ومنها عيد الاضحى المبارك حيث نرى ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الأضاحي التي تراوحت بين 1200 إلى 1800 دينار وزيادة على ذلك التأخر في صرف المرتبات منتقدا حالة التهميش لمناطق الجنوب وقال إن الشباب يحاولون هنا العمل بجدية للحصول على لقمة العيش ( بالحلال ) ..

مربي وبائع اغنام ( الاضاحي في سوق هون ) المواطن محسن عبدالسلام بشير قال إن الاسعار في متناول الجميع تبدأ من 850 دينار للخراف ذات الاعمار 6 أشهر أما الأخرى فهي من 1700 إلى 1800 وحتى 2000 دينار موضحا أن ارتفاع الأسعار سببه ارتفاع أسعار الأعلاف حيث بلغ سعر قنطار الشعير 160 دينار وبالة الخرطان 20 دينار .. وأشار إلى أن مدة تربية أغنام أضاحي العيد تصل عند المربي من ثلاثة إلى أربعة أشهر تكون مكلفة جدا .. وقال إن التوقعات بهبوط الاسعار أمر مشكوك فيه بسبب غياب دعم الحكومة للمربين خصوصا للاعلاف موضحا أنه يتم التعامل بالصكوك المصرفية او الكاش واحيانا الزبون ياتي بمبلغ غير مكتمل فيتم مساعدته وقبول الصك المصرفي .. وأحيانا يضطر المواطن للاستدانة لشراء أضحية العيد لأطفاله .

– المواطن سيف محمد غيث بائع ومربي اغنام من سكان وادي زمزم تبعد عن الجفرة أكثر من 200 كيلومتر من الشمال قال إن الأسعار تتراوح بين 1200 الى 1700 وحتى 1800 دينار والسوق يتوحد في الاسعار .. وأن كل الناس تشتكي من غلاء أسعار الأضاحي هذا العام .. وكذلك المربي يشتكي من ارتفاع سعر الاعلاف والادوية الخاصة بالاغنام ومعاناته من ناحية توفرها