الصحة تطالب بإيقاف العمليات غير العاجلة للحفاظ على مخزون الأكسجين

طالبت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، مديري المستشفيات العامة والمركزية والقروية والمراكز الطبية التخصصية تقديم الخدمات الصحية الأساسية فقط وإيقاف العمليات الجراحية غير العاجلة إلى حين إشعار آخر؛ حفاظا على مخزون الأكسجين الطبي.

وقالت الوزارة في بيان وصفته بـ”العاجل”، اليوم، اطلعت عليه “الساعة24:” نظرا لتطور الوضع الوبائي في بعض المناطق وزيادة الطلب على الأكسجين الطبي وحفاظا على الإمكانيات المتاحة في الوقت الراهن، يطلب منكم تقديم الخدمات الصحية الأساسية فقط والمتمثلة في خدمات الطوارئ والأطفال والأمومة والتطعيمات والأمراض النفسية وغسيل الكلى والمختبرات والأشعة والأمراض المزمنة والسرطانية، مع ضرورة إيقاف العمليات الجراحية الغير عاجلة إلى حين إشعار آخر حفاظا على مخزون الأكسجين الطبي”.