المنفي: أدعو الله أن يوفقنا للوصول بليبيا للاستحقاق الانتخابي

أعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن تمنياته الوصول بليبيا إلى الاستحقاق الانتخابي

وقال المنفي بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” بمناسبة عيد الأضحى “نتوجه إلى شعبنا الكريم بأجمل التهاني، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير والاستقرار والسلام” وأضاف “تمر علينا هذه المناسبة العظيمة، وقد وفقنا الله في تثبيت وقف إطلاق النار، وتوحيد جل المؤسسات، وإنشاء مفوضية وطنية للمصالحة، لتكون نواةً للم الشمل، ورأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد”.

وأضاف المنفي “ندعو الله أن يوفقنا لتحقيق المزيد من الاستقرار في البلاد، والوصول بها إلى الاستحقاق الانتخابي، وأن يعم الرخاء كافة أرجائها”.