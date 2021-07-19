المنفي يهنئ بعيد الأضحى ويعرب عن تطلعه للوصول بليبيا إلى الانتخابات

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أعرب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، عن تطلعه في أن يعم الاستقرار والرخاء في كافة أرجاء ليبيا، والوصول بها إلى الاستحقاق الانتخابي.

جاء ذلك، في تهنئة وجهها المنفي إلى الشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال المنفي: “نتوجه إلى شعبنا الكريم بأجمل التهاني، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير والاستقرار والسلام”.

وأضاف: “تمر علينا هذه المناسبة العظيمة، وقد وفقنا الله في تثبيت وقف إطلاق النار، وتوحيد جل المؤسسات، وإنشاء مفوضية وطنية للمصالحة، لتكون نواةً للم الشمل، ورأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد.”

واختتم: “ندعو الله أن يوفقنا لتحقيق المزيد من الاستقرار في البلاد، والوصول بها إلى الاستحقاق الانتخابي، وأن يعم الرخاء كافة أرجائها.”