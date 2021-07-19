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المنفي: ندعو الله في عيد الأضحى أن يوفقنا للوصول إلى الانتخابات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هنأ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الشعب الليبي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقال: “نتوجه إلى شعبنا الكريم بأجمل التهاني، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير والاستقرار والسلام”.

أضاف المنفي في بيان: “تمر علينا هذه المناسبة العظيمة، وقد وفقنا الله في تثبيت وقف إطلاق النار، وتوحيد جل المؤسسات، وإنشاء مفوضية وطنية للمصالحة، لتكون نواةً للم الشمل، ورأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد”.

وواصل: “ندعو الله أن يوفقنا لتحقيق المزيد من الاستقرار في البلاد، والوصول بها إلى الاستحقاق الانتخابي، وأن يعم الرخاء كافة أرجائها”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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