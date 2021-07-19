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أهالي درنة وغواط والجفرة يباركون حلول عيد الأضحى

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بارك الشعب الليبي حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين الله عز وجل أن يحمي ليبيا وشعبها وأن يعيده علينا بالخير باليمن والبركات.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

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