أهالي درنة وغواط والجفرة يباركون حلول عيد الأضحى

بارك الشعب الليبي حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين الله عز وجل أن يحمي ليبيا وشعبها وأن يعيده علينا بالخير باليمن والبركات.
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قناة ليبيا
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