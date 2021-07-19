سبها.. أشجار التاكوما تواجه خطر قلة السقاية

تقرير | 218

طالب القائمون على حملة الـــ 5000 شجرة تاكوما في مدينة سبها بالتبرع وتسديد قيمة صهاريج المياه لسقاية الأشجار التي زرعت في شوارع المدينة خلال الفترة الماضية

وقال عبدالله أبو عذبة – منسق الحملة لــ 218 إن شكل الشوارع يتغير في مدينة سبها ولو نسبيا، نتيجة حرص بعض أبنائها على أن تكون واجهة المدينة كما يليق بها .

وأضاف أبوعذبة في مداخلته أن 5000 شجرة زرعت في شوارع المدينة لكنها تحتاج إلى سقاية بصورة شبه يومية وهو أمر يحتاج إلى تبرع لتسديد قيمة صهاريج المياه.

تسبب انقطاع التيار الكهربائي في توقف الآبار وانقطاع المياه عن الأشجار، رغم حاجتها للسقاية والريّ يوماً بعد يوم لاستدامتها وللمحافظة عليها.

ويذكر أن حملة زراعة الـخمسة آلاف شجرة تاكوما انطلقت منذ أشهر بمشاركة متطوعين استهدفوا عدداً من شوارع المدينة بالتشجير والتنظيف لكنها تحتاج إلى دعم أكثر .

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