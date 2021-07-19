رئيس الأركان العامة يهنئ الشعب الليبي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

هنأ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الفريق أول عبد الرازق الناظوري، اليوم الإثنين، الشعب الليبي بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

رئيس الأركان العامة، وفي بيان له نشره المركز الإعلامي لرئاسة الأركان، قال: “نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات للشعب الليبي والأمة الإسلامية، وللقوات المسلحة أبناء ليبيا الأوفياء في ميادين الحق والواجب والانسانية”، داعياً المولى عز وجل أن يتقبل طاعتنا ويحفظ وطننا وكل عام وليبيا أكثر عزة ومنعة وكل عام والليبيون أكثر تلاحما وتاخيا”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

