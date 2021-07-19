عيد آخر يخضع للإجراءات الاحترازية

مع اكتظاظ الأسواق بالمواطنين قبيل عيد الأضحى المبارك، تكثر الدعوات إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، خاصة وأن الوضع الوبائي في البلاد ينذر بكارثة حقيقية.
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قناة ليبيا
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