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عيد آخر يخضع للإجراءات الاحترازية

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

مع اكتظاظ الأسواق بالمواطنين قبيل عيد الأضحى المبارك، تكثر الدعوات إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، خاصة وأن الوضع الوبائي في البلاد ينذر بكارثة حقيقية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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