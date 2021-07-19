الداخلية تضبط شاحنة تحمل أسلحة وعتادًا كانت متجهة من طرابلس إلى المرج

تمكن أعضاء قسم النجدة بمديرية أمن الهلال النفطي من ضبط شاحنة محملة بكمية من الأسلحة والعتاد قادمة من العاصمة طرابلس ومتجهة إلى مدينة المرج.

بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام الأمني بمديرية أمن الهلال النفطي، أكد أن عملية الضبط تمت بناء على المعلومات المتوفرة لدى أعضاء قسم النجدة من مصادرهم الخاصة. مبينًا أن عملية التفتيش أسفرت عن العثور على 14 بندقية “كلاشنكوف” و4 بنادق “أف أن”.

وتابع البيان: إن الشاحنة كانت تحمل 7 قذائف لسلاح قاذفة “آر بي جي” و42 سكينًا حربية. مشيرًا إلى اتخاذ اللازم بحق المتورطين في الشاحنة ومدينة المرج، بالتنسيق مع فرع جهاز الأمن الداخلي المرج وقسم شرطة النجدة لإحالتهم إلى النيابة العامة صاحبة الاختصاص.

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