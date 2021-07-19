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انطلاق حملة تعقيم واسعة للوقاية من وباء كورونا في الجفرة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الوباء، أطلقت فرقة العمل التطوعي هون حملة واسعة لتعقيم ورش عدد من الأقسام والمكاتب التابعة لمديرية أمن الجفرة

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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