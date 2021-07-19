انطلاق حملة تعقيم واسعة للوقاية من وباء كورونا في الجفرة

في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الوباء، أطلقت فرقة العمل التطوعي هون حملة واسعة لتعقيم ورش عدد من الأقسام والمكاتب التابعة لمديرية أمن الجفرة

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