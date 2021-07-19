ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص السيولة يثقل كاهل المواطن في جبل نفوسة

تشهد أسواق المواشي في جبل نفوسة عشية عيد الأضحى المبارك ،اكتظاظا كبيرا من المواطنين قصد شراء أضحية العيد لكن غلاء الأضحية حال دون ذلك

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