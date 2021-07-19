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ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص السيولة يثقل كاهل المواطن في جبل نفوسة

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تشهد أسواق المواشي في جبل نفوسة عشية عيد الأضحى المبارك ،اكتظاظا كبيرا من المواطنين قصد شراء أضحية العيد لكن غلاء الأضحية حال دون ذلك

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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