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ارتفاع أسعار المواشي ببنغازي مع قرب حلول عيد الأضحى

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تشهد أسواق المواشي في مدينة بنغازي ارتفاعا كبيرا في الأسعار مؤخرا، والذي انعكس بدوره على أهالي المنطقة وتسبب في عزوفهم عن شراء الأضاحي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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