ارتفاع أسعار المواشي ببنغازي مع قرب حلول عيد الأضحى

تشهد أسواق المواشي في مدينة بنغازي ارتفاعا كبيرا في الأسعار مؤخرا، والذي انعكس بدوره على أهالي المنطقة وتسبب في عزوفهم عن شراء الأضاحي.

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