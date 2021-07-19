وصول نصف مليون جرعة من لقاح «سبوتنك لايت» إلى مطار معيتيقة

أعلنت منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وصول نصف مليون جرعة من لقاح «سبوتنك لايت» المضاد لفيروس «كورونا» الإثنين إلى مطار معيتيقة الدولي بطرابلس. وبثت المنصة تسجيلا مصور للحظة وصول شحنة اللقاحات إلى المطار.

ويوم الأربعاء الماضي، قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة: «استلمنا حتى اللحظة 800 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وقمنا بتطعيم 450 ألف مواطن».

وكشف حينها عن قرب وصول 500 ألف جرعة جديدة من لقاح «سبوتنيك لايت» الجديد، الذي يمكن تخزينه في درجة حرارة تتراوح بين اثنين وثماني درجات مئوية، وليس كما هو الحال مع لقاح «سبوتنيك في» الذي كان عائقًا أمام بعض مراكز التطعيم، حسب كلمته في مؤتمر بخصوص حملة التطعيم ضد «كورونا»، بحضور وزير الصحة علي الزناتي.

وسجلت ليبيا 3425 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب إحصائية مركز مكافحة الأمراض الصادرة عن يوم أمس الأحد. وأظهرت الإحصائية المنشورة على صفحة المركز بموقع «فيسبوك» شفاء 617 حالة، ووفاة 18 مصابا. وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 224 ألفا و920 حالة، منها 37 ألفا و568 نشطة، و184 ألفا و53 متعافيا، و3299 متوفيا، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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