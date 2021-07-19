شوارع صبراتة تشهد ازدحاما من قبل المواطنين لاقتناء مستلزمات العيد

تشهد شوارع مدينة صبراتة ازدحاما كبيرا للمواطنين بغية اقتناء مستلزمات العيد.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
وصول نصف مليون جرعة من لقاح «سبوتنك لايت» إلى مطار معيتيقة
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
كوبيش يوجه رسالة لليبيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
ارتفاع أسعار المواشي ببنغازي مع قرب حلول عيد الأضحى
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أسواق الأضاحي في جالو تشكو عزوف المواطنين
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك